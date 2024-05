Fiscaal kader voor zzp’ers van de baan

Het Fiscaal kader zzp zorg gaat niet door. De uitvoeringsdienst van het ministerie van Financiën vindt de richtlijn om het aantal zzp’ers in de zorg terug te dringen ‘onuitvoerbaar’. Dat betekent dat werkgevers en zzp’ers in de zorg te maken krijgen met de veel strengere anti-zzp-wet VBAR (Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden).

© oatawa stock.adobe.com

Gisteren werd al bekend dat de invoering van deze wet VBAR een vertraging oploopt van minimaal een jaar, per 1 januari 2026. Bij het Fiscaal kader gaat het om een richtlijn die het aantal zzp’ers voor specifiek de zorgsector sterk moest verminderen.

Hierbij zijn de ministeries van Financiën, VWS en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betrokken en NVZ, de Nederlandse ggz, ActiZ, NFU, Zorgthuisnl en VGN. In oktober vorig jaar werd de invoering van het Fiscaal kader al uitgesteld. Aanvankelijk zou die ingaan op 1 januari van dit jaar. In de zorg werken naar schatting 200.000 zzp’ers.

Past niet binnen wet

In een memo heeft de uitvoeringsdienst van de Belastingdienst de top van het ministerie laten weten dat het Fiscaal kader zzp zorg ‘onuitvoerbaar’ is. Een woordvoerder van Financiën erkent dat er een probleem is: “Het Fiscaal kader past niet binnen de huidige wet- en regelgeving. Daarom kan hij niet worden uitgevoerd.” Hij zegt dat de richtlijn kan worden aangepast, maar het is niet duidelijk of dat ook gaat gebeuren. Het ministerie heeft geen nieuwe datum voor de invoering, aldus de woordvoerder.

Als de wet VBAR op 1 januari wordt ingevoerd, is de handhaving nog onduidelijk. Het ministerie van SZW wil een overgangsperiode. Hierover loopt nog een discussie met de ambtelijke top van Financiën. Dit omdat de ambtelijke top een overgangstermijn ‘onnodig’ vindt, aldus een woordvoerder van dit ministerie.

Eisen Fiscaal kader

Een van de betrokken zorgpartijen bij het Fiscaal kader laat vertrouwelijk weten dat ze de invoering van de richtlijn heeft afgeschreven. Een domper voor de sector, omdat deze richtlijn het aantal zzp’ers in de zorg weliswaar moest beperken, maar veel minder streng is dan de landelijke wet VBAR die voor alle zzp’ers geldt.

In het Fiscaal kader zouden zorgmedewerkers maximaal 28 uur per week als zzp’er mogen werken, maar wel voor ten minste twee werkgevers. Ook moesten zzp’ers voldoen aan kwaliteitseisen. Zoals zich aansluiten bij een geschillencommissie, professionele standaarden vastleggen en die opvolgen, een register bijhouden van incidenten op het werk en intervisie structureel inpassen.