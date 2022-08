EU-subsidie voor verbeteren toegankelijkheid van mondzorg

Het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) ontvangt een Europese subsidie van acht ton om betaalbare mondzorg te verbeteren. Die is vanwege de eigen bijdrage in de kosten voor veel mensen een te hoge drempel.

Dat meldt ACTA op 25 augustus. De subsidie valt binnen het DELIVER-project ( (DELiberative ImproVEment of oRal care quality), dat in september van start gaat. Binnen dit project werken onderzoekers uit zeven EU-landen samen om de toegang tot de betaalbare mondzorg voor EU-burgers te verbeteren. Het project ontvangt 5 miljoen euro subsidie van het Horizon Europe Research Program.

Preventie

Mondziekten staan wereldwijd in de top drie van duurste aandoeningen. Zo’n 3,5 miljard mensen hebben er last van. Uit- en afstel van mondzorg leidt niet alleen tot pijnlijke en soms levensbedreigende abcessen, maar draagt ook bij aan hoge maatschappelijke kosten. Mensen die in armoede leven kunnen mondzorg niet meer betalen, terwijl zij die het hardst nodig hebben. Binnen het DELIVER-project richten onderzoekers zich op doelmatige preventie. Dat doen zij door de dialoog tussen ervaringsdeskundigen, mondprofessionals, zorgverzekeraars en beleidsmakers te faciliteren.

Binnen het project werkt ACTA samen met onderzoekers uit Duitsland en Denemarken aan de toegankelijkheid van mondzorg in vier grote steden (waarvan twee in Nederland). De doelgroep bepaalt welke oplossingen voorrang krijgen.