Europa en WHO steken 12 miljoen in betere zorginformatiesystemen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Commissie wil de informatiesystemen voor de zorg verbeteren. Ze zijn daartoe een nieuw project gestart, waar ze 12 miljoen euro in steken. Dat moet onder meer de interoperabiliteit verbeteren.

Het project, dat vier jaar loopt, is gericht op beter gebruik van gezondheidsgegevens door zorgverleners, beleidsmakers en patiënten. Het idee is om problemen en hiaten in de gezondheidsinformatiesystemen en het gegevensbeheer aan te pakken en de governance te verbeteren. Vervolgens moeten goede voorbeelden worden opgeschaald, maken beide partijen bekend in een persbericht.

Nieuwe producten

“Het doeltreffend en veilig benutten van de volledige potentie van gezondheidsgegevens stelt zorgverleners, beleidsmakers en digitale gezondheidsinnovators in staat om nieuwe producten en behandelingen snel te implementeren waar ze het meest nodig zijn”, aldus Hans Henri P. Kluge, regionaal directeur voor Europa bij de WHO.

Versnellen

Sandra Gallina, directeur-generaal voor gezondheid en voedselveiligheid bij de Europese Commissie: “Deze samenwerking is een kans om de Europese integratie te versnellen door de afstemming van gezondheidsgegevensbeheer en technische normen in zowel EU- als niet-EU-lidstaten op EU-standaarden te ondersteunen. Inclusief toegang voor burgers en gezondheidsprofessionals tot gezondheidsgegevens.”

EHDS komt eraan

Het project omvat ook de oprichting van een Health Information Network. Dat moet fungeren als platform voor collaboratieve besluitvorming, dialoog en kennisuitwisseling. Het hele project moet in lijn zijn met de naderende European Health Data Space (EHDS).