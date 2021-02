Europese toezichthouder kijkt ook mee met coronavaccin CureVac

Sneller oordeel

Bij een rolling review kijkt de toezichthouder alvast mee met de proeven van het vaccin. De beoordelaars zien rechtstreeks wat het vaccin doet bij proefpersonen en hebben dan alle gegevens al beschikbaar en bekeken wanneer de ontwikkelaar, in dit geval CureVac, besluit om een aanvraag in te dienen. Het EMA kan dan sneller een oordeel geven. Uiteindelijk is het aan de Europese Commissie om te beslissen of een middel op de markt mag komen.

Aanvragen

Drie vaccins zijn tot nu toe goedgekeurd en toegelaten in Europa: van Pfizer/BioNTech, van Moderna en van AstraZeneca. Het EMA kijkt daarnaast mee met twee andere kandidaat-vaccins, van Janssen uit Leiden en van Novavax. De ontwikkelaars van het Russische coronavaccin Spoetnik V vragen binnenkort mogelijk om een rolling review. Bovendien kijkt het EMA mee met een potentieel geneesmiddel van Regeneron. Dat is het middel dat de Amerikaanse ex-president Donald Trump vorig jaar kreeg nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Enkele tientallen ontwikkelaars van vaccins en geneesmiddelen hebben van het EMA advies gekregen waarmee ze een aanvraag kunnen voorbereiden.

Genetische code

Het vaccin van CureVac werkt op dezelfde nieuwe manier als de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Ze gebruiken een genetische code, het zogeheten messenger-RNA of mRNA, van de uitsteeksels waarmee het coronavirus lichaamscellen binnendringt. Die genetische code zit in kleine vetbolletjes in het vaccin. Sommige cellen in het lichaam lezen de instructies in de genetische code en gaan het eiwit van de uitsteeksels produceren. Vervolgens moet het immuunsysteem antilichamen aanmaken en T-cellen activeren om dat eiwit aan te vallen. Als de gevaccineerde persoon later weer het virus oploopt, herkent het afweersysteem het eiwit en kan het de verdediging beginnen, is de gedachte. (ANP)