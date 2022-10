Evelien Bongers nieuwe bestuurder RIBW K/AM

Evelien Bongers wordt de nieuwe bestuurder van RIBW K/AM. Zij volgt per 15 november de huidige bestuurders Naomi Tas en Rob de Jong op. Daarmee gaat RIBW K/AM over van een tweehoofdige naar een eenhoofdige raad van bestuur. Deze keuze ligt in het verlengde van de nieuwe organisatiestructuur.

Bongers was eerder bestuursvoorzitter van Bevolkingsonderzoek Midden-West, bestuurslid bij Beweging 3.0 en regiodirecteur bij ’s Heeren Loo. Op dit moment is zij lid van de toezichtsraden van Dianet, de Leprastichting, Viattence.

Veranderingen

“Ik kan me volledig vinden in de reeds ingezette organisatieveranderingen bij RIBW K/AM en heb veel zin en energie hier sturing aan te geven”, zegt ze in een persbericht. “Daarbij kijk ik uit naar de samenwerking met bevlogen collega’s en ketenpartners. Het is een prachtige opdracht om vanuit mijn ervaring de organisatie hierin een stap verder te brengen, met als hoofddoel: de beste ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.”