Evelyn Brakema uitgeroepen tot Sustainability Champion of the Year

Evelyn Brakema, voorzitter van de Groene Zorg Alliantie (GZA), is uitgeroepen tot Sustainability Champion of the Year 2025. Dat maakte Health Care Without Harm Europe woensdag bekend tijdens het CleanMed Europe congres.

De award wordt jaarlijks uitgereikt aan Europese zorgprofessionals die zich met volle toewijding inzetten voor een groene sector, grote impact hebben, innoveren, samenwerken, anderen inspireren en het zorgveld vooruit trekken.

Stevig netwerk

De Groene Zorg Alliantie reageert verheugd op de award. “In vier jaar tijd hebben we in Nederland een stevig netwerk opgebouwd met tienduizenden zorgprofessionals die zich inzetten voor duurzame zorg en een gezonde aarde”, aldus de GZA. “Samen zorgen we voor het uitwisselen van kennis en inspiratie.” Via podcasts, het jaarlijkse festival, het boek Groene Planeet, Groene Zorg, netwerkbijeenkomsten, masterclasses en het initiatievenplatform wil de GZA instituten bewegen om duurzaamheid in de strategie en beleidsplannen op te nemen en professionals faciliteren om met groene zorginitiatieven aan de slag te gaan.

“En we zorgen ervoor dat de krachtige groene stem van 248 Green Teams en commissies binnen het zorgveld en daarbuiten wordt gehoord.” Zo is de alliantie kartrekker van de Green Deal-pijler kennis en bewustwording en is het nauw betrokken bij de verankering van planetary health en duurzame zorg in zorgopleidingen. Eerder werd de Groene Zorg Alliantie al tiende in de Duurzame Top 100 van Trouw.

Urgenter dan ooit

Met 7,3 procent van de nationale CO2-uitstoot, 13 procent grondstofverbruik, 7 procent zoetwatergebruik en 7 procent landgebruik is de zorg een vervuilende sector. Verduurzaming van de zorg en het gezond houden van onze planeet zijn urgenter dan ooit, waarschuwt de GZA. “Complimenten voor alle zorgprofessionals met wie we keihard werken aan groene zorg en een gezonde aarde”, reageert Brakema op de award.