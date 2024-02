Extra ZorgSamen mag door met Nationale Zorgreserve

Extra ZorgSamen mag nog drie tot vijf jaar de Nationale Zorgreserve uitvoeren en verder ontwikkelen. Het ministerie heeft de opdracht na een Europese aanbesteding aan de organisatie gedund per 1 februari 2024. De Nationale Zorgreserve is tijdens de coronapandemie opgezet op acute personeelstekorten in de zorg op te vangen met vrijwilligers met een zorgachtergrond, zoals gepensioneerde zorgverleners.

Charlotte de Schepper, bestuurder van EZS: “Tijdens de pandemie waren we snel operationeel en hebben veel oud-zorgprofessionals zich in kunnen zetten. De jaren erna hebben we hard gewerkt aan de organisatie die de NZR nu is. Met een reservistenbestand van bijna 3800 oud-zorgprofessionals, samenwerkingen binnen en buiten de zorgsector, en een mooi scholingsaanbod voor zorgreservisten. We zijn heel gemotiveerd de NZR voor Nederland verder uit te voeren. Niemand weet wanneer de volgende crisis in de zorg – in welke vorm dan ook – zich aandient.”

Crisisvoorziening

Minister Conny Helder, nu demissionair, besloot de zorgreserve in stand te houden als crisisvoorziening. “De uitdaging in deze koude fase is om alles klaar te hebben staan voor het geval de warme fase (crisis) intreedt. Zo zetten we de Nationale Zorgreserve (NZR) structureel neer als een vaste crisisvoorziening in het Nederlandse zorglandschap”, aldus De Schepper.