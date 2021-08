Fabrikanten medische implantaten dagelijks op de OK

Fabrikanten van medische implantaten assisteren dagelijks bij operaties. Niet alleen om de chirurg te ondersteunen bij complexe of nieuwe technieken, maar ook bij standaardingrepen. Het maakt medische implantaten extra duur, meldt Follow the Money, een platform voor onderzoeksjournalistiek.

Soms nemen vertegenwoordigers van fabrikanten zelfs de operatie van de arts over. Wat Nederlandse ziekenhuizen exact betalen voor die OK-service is vooralsnog onduidelijk, zelfs voor zorgverzekeraars. Over de grens zijn ze vaak goedkoper te krijgen, maar de implantaten daar aanschaffen lukt meestal niet: inkopers stuiten op handelsbarrières van de industrie.

Fabrikanten

Uit gesprekken die Follow the Money – in samenwerking met Argos en Small Stream Media – voerde met ziekenhuisbestuurders, inkopers en (voormalig) vertegenwoordigers van de industrie, blijkt hoe ver de aanwezigheid van de fabrikanten op de OK strekt.

Kunstknie

Een voormalig inkoper, die tot 2017 in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam werkte, begreep bijvoorbeeld niet waarom een kunstknie zo duur was. Toen de oud-inkoper vroeg om opheldering kreeg die te horen kreeg dat de fabrikant elke dag op de OK stond, omdat de orthopeden niet zonder de industrie konden opereren. “Er was een orthopeed in het bijzonder, die een bepaalde ingreep niet kon uitvoeren zonder een vertegenwoordiger aan zijn zijde die telkens vanuit de hoofdvestiging in Amerika werd ingevlogen.” (ANP)