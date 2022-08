Fabrikanten van scootmobielen hebben risico’s onvoldoende in beeld

Fabrikanten van medische hulpmiddelen moeten niet alleen bij het op de markt brengen van het product het risicomanagementsysteem op orde hebben, maar het ook onderhouden en evalueren. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) na een bezoek aan zeven fabrikanten van scootmobielen en/of elektrische rolstoelen. “Bij geen enkele fabrikant was dit systeem van risicomanagement in orde.” De inspectie start formele handhaving als de overtredingen niet op korte termijn worden opgelost.

De inspectie bezocht zeven fabrikanten van scootmobielen en/of elektrische rolstoelen. Dit zijn hulpmiddelen in de laagste risicoklasse (klasse I). “Bij geen enkele fabrikant was dit systeem van risicomanagement in orde. Dit moet beter”, concludeert de IGJ. “En niet alleen bij deze fabrikanten, maar bij alle fabrikanten van klasse I medische hulpmiddelen.”

Handhaving

Dat een scootmobiel of elektrische rolstoel een laag risico heeft, betekent niet dat het zónder risico is. “De fabrikant moet, zo lang het medische hulpmiddel bestaat, gegevens erover verzamelen zodat het veilig gebruik ervan geborgd blijft.”

Alle zeven bezochte fabrikanten zijn tijdens het inspectiebezoek aangesproken op de overtredingen. “We verwachten dat de fabrikanten deze overtredingen zo snel mogelijk oplossen. En zo niet, zullen we formele handhaving starten.” De komende tijd bezoekt de IGJ meer fabrikanten om het risicomanagementsysteem te inspecteren.