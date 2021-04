Farmaceuten onderzochten sekseverschillen bijwerkingen coronavaccin niet

De farmaceuten en onderzoekers van de vijf grote coronavaccins onderzochten niet of mannen en vrouwen anders reageerden op de vaccins. Wereldwijd hebben vrouwen veel meer last van bijwerkingen dan mannen.

87 procent vrouw

Bij het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb kwamen 26 duizend meldingen binnen van bijwerkingen. 87 procent van de mensen die bijwerkingen melden is vrouw.

Vijf coronavaccins

Investico bestudeerde de onderzoeken van vijf coronavaccins – Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V en Janssen – zoals gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften als The Lancet en Nature. “Niet één daarvan rapporteerde opgetreden bijwerkingen naar sekse. Zelfs wanneer alle vrouwen in de testgroep bepaalde bijverschijnselen zouden vertonen, zou dat in de resultaten slechts te zien zijn als het effect bij ruwweg de helft van de groep.”