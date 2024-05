Femke Kothuis in bestuur Kentalis

Femke Kothuis treedt per 1 juni 2024 toe tot de raad van bestuur van Koninklijke Kentalis.

Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, slechthorend, doof of doofblind zijn of meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat.

Kothuis heeft onder meer gewerkt als bestuursvoorzitter bij GGZ Rivierduinen. Sinds oktober is ze interimbestuurder bij Kentalis. De raad van bestuur van Kentalis bestaat hiermee uit drie personen: Oscar Dekker (voorzitter), Remmelt Vetkamp (waarnemend voorzitter) en Femke Kothuis (lid).