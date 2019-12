Fier benoemt nieuwe toezichthouder

Fier heeft in de persoon van Jellie Tiemersma een nieuw lid van de raad van toezicht benoemd. Zij volgt per 1 februari 2020 Janna van der Kamp op, die na het bereiken van de maximale termijn, terugtreedt als toezichthouder van Fier.

Tiemersma heeft diverse directie- en bestuursfuncties van maatschappelijke organisaties bekleed, onder meer in zorg, welzijn en volkshuisvesting. Daarnaast heeft zij vanuit een aantal bestuurlijke nevenfuncties een breed politiek-bestuurlijk netwerk. Tiemersma maakt zich sterk voor onder meer diversiteit en inclusie, organisatieverandering, sociaal ondernemerschap en herpositionering van organisaties. In 2017 was zij genomineerd voor de ‘Vrouw in de Media Award Groningen’.

Fier is landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De organisatie biedt hulp door veilige opvang, gespecialiseerde begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen slachtoffers, getuigen én plegers van geweld.