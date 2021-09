Finalisten Nationale HR Zorg Award bekend

De prijs gaat dit jaar naar het beste idee of project waarmee zorgmedewerkers nieuwe energie kunnen vinden en vasthouden. De inzendingen zijn beoordeeld op hun bijdrage aan nieuwe energie, maar ook op de mate van innovatie, creativiteit en duurzaamheid. Opvallend vindt de jury dat vier van de vijf finalisten uit de vvt-branche komen.

Juryvoorzitter Cathy van Beek: “De kwaliteit van de inzendingen was hoog en we zijn er enorm door geïnspireerd. Een groot compliment voor álle inzenders, het was zeker geen gemakkelijke opgave om er vijf uit te kiezen.”

Vakjury

De vakjury bestond dit jaar, naast Cathy van Beek, uit Marita Bossers (Planetree), Dick Veluwenkamp (namens de winnaar van 2019, Arkin), Bert Roelofs (Rivas) en Elise Merlijn (FNV). Zij werden ondersteund door een selectiecommissie bestaande uit Miloe van Sprang (GGZ Oost Brabant), Najla van Veen (IC-verpleegkundige en verbindingsofficier in de zorg) en Anouk ten Arve (IZZ).

Live Energy

De winnaar van de Nationale HR Zorg Award wordt op 12 oktober aanstaande bekendgemaakt tijdens het HR-event van FWG Progressional People, ‘Live Energy’. Naast de vakjuryprijs zal dan ook een publiekswinnaar worden gekozen en wordt een eervolle vermelding uitgereikt.