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Financieel noodlijdend Jeugdhulp Friesland vraagt gemeente om hulp

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Jeugdhulp Friesland verkeert in diepe financiële problemen. Het bestuur vraagt de gemeenteraden in de regio om hulp.

Een van de behandelcentra van Jeugdhulp Friesland, Woodbrookers, kwam in 2024 in opspraak na meldingen van grove misstanden. Kinderrechters verboden plaatsing bij Woodbrookers. Het centrum is inmiddels gesloten, maar door de versnelde afbouw van de gesloten jeugdzorg zijn de kosten bij Jeugdhulp Friesland ongedekt.  

“Onze bedrijfsvoering wordt momenteel gekaapt door bedragen die wij in onze ogen onterecht moeten terugbetalen”, aldus bestuursvoorzitter Marjolein Bolt. “We dreigen nu ten onder te gaan aan de lasten van die ongedekte rekening. Met als gevolg dat de continuïteit van onze zorg onder grote druk staat.”

Opdracht

De bron van de financiële problemen is volgens Jeugdzorg Nederland de opdracht die alle jeugdzorgorganisaties in Nederland hebben gekregen om de gesloten jeugdzorg af te bouwen. Die afbouw kost geld. 

Lening

De gemeente stelt volgens Jeugdhulp Friesland voor om de ongedekte kosten te lenen. Maar dat is volgens Bolt geen oplossing. “In dat geval kan Jeugdhulp Friesland de komende jaren niet in de noodzakelijke transities in de zorg investeren, ten koste van de Friese kinderen waarvoor wij samen met de gemeente verantwoordelijk zijn.”

“Bij de afbouw van de gesloten jeugdzorg, een politieke keuze, hebben we kosten moeten maken die nauwelijks gedekt worden”, zegt Bolt. “Ondanks eerdere toezeggingen en een regeling die bedoeld is ter compensatie van gemaakte kosten.” 

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