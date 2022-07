Fitte Top 100 presenteert beste idee voor vitale zorgmedewerkers

Zorg- en welzijnsmedewerkers hebben honderden ideeën ingestuurd om fit te blijven werken. Die zijn te vinden op fitheidsplatform Fitte Top 100. De inzending van woonzorglocatie Het Hoevehuis in Terneuzen is als winnaar uit de bus gekomen.

Pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM&CO, pensioenfonds PFZW en Stichting IZZ lanceerden het platform om medewerkers in zorg en welzijn te helpen fysiek en mentaal fit te blijven. Inmiddels biedt het een podium aan maar liefst 381 inspirerende ideeën en initiatieven van en voor medewerkers in zorg en welzijn. De top 100 van deze fitte ideeën bepalen medewerkers zelf door te liken.

Winnaar

Absolute nummer één van de Fitte Top 100 is met ruim 13 duizend likes het idee van woonzorglocatie Het Hoevehuis in Terneuzen, een locatie van zorgorganisatie Dagelijks Leven. Zij organiseren met het team een CrossFit buiten op hun locatie. De organisatie wint met dit initiatief een kickboksclinic van voormalig kickbokser en 3-voudig K1-wereldkampioen Remy Bonjasky en een fitheidspakket vol tools om als team fit aan het werk te blijven.

Sfeer en welzijn

Saskia Mattheijssen, locatiemanager bij locatie Dagelijks Leven: “We vinden het belangrijk om ons team fit en gezond te houden. Hierdoor is er minder verzuim en een betere sfeer in ons team. Bovendien draagt dit idee ook bij aan het welzijn van onze bewoners, ouderen met dementie. Zij kunnen gezellig meegenieten van onze work-out. Dit doet zowel onze teamspirit als de binding met de bewoners én hun verwanten goed.”

Drukke bezetting

Henriette Davelaar, directeur PGGM&CO, is vooral blij met de hoeveelheid inzendingen. “Het is fantastisch om te zien hoeveel inspirerende, goede ideeën medewerkers in zorg en welzijn hebben én al toepassen om fit te blijven werken. Dat is belangrijk omdat hun fysieke en mentale welzijn, mede door de hoge werkdruk en het verzuim, onder druk staan. Dit maakt het extra bijzonder en waardevol dat zij -ondanks hun drukke bezetting- de moeite nemen om hun ideeën met andere collega’s in de sector te delen. Zodat zij hier ook hun voordeel mee kunnen doen.”

Fitheid op werkvloer

John Landman, directeur PFZW, sluit zich daarbij aan. “Ieder idee of initiatief dat medewerkers op ons platform delen is helpend. Medewerkers kunnen zelf kijken welk idee hen aanspreekt en wat aansluit bij hun behoefte, fysiek of mentaal. Dat is precies dat we beoogden met het platform: de sector verder helpen met inspiratie en handvatten van én voor medewerkers. Zodat zij zélf hun fitheid op de werkvloer verbeteren. De hoeveelheid reacties is dan ook overweldigend en geeft aan dat medewerkers hier blijkbaar ook graag aan (mee)werken.”