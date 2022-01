Fleur Engberink nieuw lid raad van toezicht QuaRijn

Fleur Engberink is per 1 januari 2022 benoemd tot lid van de raad van toezicht van QuaRijn. Zij vervult daarmee de financiële portefeuille.

Engberink is momenteel directeur groep Finance & Expertise van de NS. Daarnaast kent zij de zorgsector vanuit haar eerdere functie als accountant bij KPMG.

Rvt compleet

Onlangs droeg Dirk Elsen zijn voorzitterschap van de raad van toezicht over aan Tom Bank. “Hiermee is de raad van toezicht weer compleet en kijken we uit naar een mooie samenwerking”, meldt QuaRijn, die woon-, thuis- en revalidatiezorg levert in de regio Bunnik, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede.