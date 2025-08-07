Skipr

Flevoziekenhuis sloot 2024 af met winst

,

Ondanks dat er een verlies werd verwacht, sloot het Flevoziekenhuis 2024 af met 2,2 miljoen euro winst.

Dat publiceerde het ziekenhuis recent in een jaarverslag. Onder andere door bezuinigingen en afspraken met zorgverzekeraars werd het positieve resultaat behaald. Dat meldt De Stentor.

Herstelplan

In 2023 behaalde het ziekenhuis een positief resultaat van slechts 224.000 euro. Voor 2024 werd er een negatief saldo van 1,2 miljoen euro verwacht.

Om dit tegen te gaan stelde het ziekenhuis een herstelplan op. Dat ging bijvoorbeeld over geen gratis kopjes koffie of thee te geven aan bezoekers. Maar ook een grote reorganisatie, waarbij 24 eenheden werden samengevoegd tot vier clusters voor efficiëntie en snelheid.

Investeren

Naast de bezuinigingen wordt er ook geïnvesteerd. Dat gaat om een totaal bedrag van 46,6 miljoen euro van 2024 tot 2026. Hiervan gaat 17 miljoen naar het vernieuwen van de SEH.

Ook krijgt het ziekenhuis een subsidie  van 1,5 miljoen euro om te investeren in duurzaamheid, met de hoop om in 2027 volledig gasloos te zijn.

