Flevoziekenhuis stapt over naar epd-leverancier Chipsoft

“Onze patiënten krijgen met het nieuwe epd meer regie over hun eigen zorgproces”, zegt bestuursvoorzitter Anita Arts. “En onze zorgverleners krijgen meer gebruiksgemak en functionaliteiten die het zorgproces optimaal ondersteunen.”

Meer mogelijkheden

Via een geïntegreerd patiëntportaal kunnen patiënten straks eenvoudig zelf online hun afspraken maken, beschikken over informatie die aansluit op hun zorgvraag en inzage hebben in de eigen medische gegevens. “Dit kan deels al in ons patiëntportaal mijnFlevoziekenhuis.nl”, zegt Arts. “Maar de mogelijkheden voor patiënten om meer regie te nemen over hun eigen zorgproces, zijn binnen het nieuwe epd veel groter.”

Minder administratielast

Verder zou het nieuwe systeem minder administratielast betekenen. Eenmaal vastgelegde informatie wordt handig en veilig hergebruikt en behandelaars die samen een patiënt behandelen, beschikken over elkaars registraties. “Patiënten hoeven daardoor minder vaak dezelfde vragen te beantwoorden en zorgverleners hebben meer tijd voor de patiënt.”