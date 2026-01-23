Flink meer meldingen verwarde personen in Noord-Holland, meldt politie

De politie van Noord-Holland kreeg in 2025 bijna 25 procent meer meldingen over personen met ‘onbegrepen gedrag’ binnen dan in 2024. Het gaat om in totaal 15.302 meldingen.

Het totaal aantal meldingen bij de Noord-Hollandse politie nam ook toe, met 11 procent tot 252.638,11. Het gaat dan om alle gevallen waarvoor de politie wordt gebeld. Het aantal meldingen van personen met verward gedrag is dus ruim meer dan twee keer zo hard gegroeid dan dat totaal.

Complexer

Volgens politiechef Hamit Karakus worden de meldingen rond personen met onbegrepen gedrag complexer en vragen ze meer tijd. De politie dringt daarom aan op een betere samenwerking met ggz, wijkzorg en crisisopvang om mensen die zorg nodig hebben te kunnen helpen.

Karakus: “Inmiddels gaat een op de vijf politie-uren naar situaties die in de kern een zorgvraag zijn.” Hij pleit voor het sneller organiseren van de juiste hulp voor deze personen. “Dat voorkomt onveiligheid en ontlast de politie.”

Daling klassieke criminaliteit

Overigens was er in de regio sprake van een daling van de ‘klassieke criminaliteit’. Zo nam het aantal woninginbraken af met 14 procent en daalde ook het aantal winkeldiefstallen, auto- en bedrijfsinbraken en slachtoffers van zakkenrollen.