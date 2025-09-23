Flinke financiële verbetering in alle zorgsectoren

Alleen de ziekenhuizen zijn in 2024 naar operationeel resultaat (EBITDA) achteruit gegaan. Daartegenover staat dat de ziekenhuizen het op de arbeidsmarkt als enige beter hebben gedaan dan vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse ZorgRating-benchmark van Finance Ideas.

beeld: treety/Stock.adobe.com

De ziekenhuizen laten wel een resultaatsverbetering zien, maar als enige ook een daling van het operationeel resultaat (EBITDA). In de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de ggz is wel weer sprake van een stijgend ziekteverzuim en ook een hoger aandeel personeel niet in loondienst (PNIL).

Nadat vorig jaar voor het eerst in lange tijd het ziekteverzuim in de zorg weer daalde, heeft men die trend helaas in allevier de sectoren behalve de ziekenhuizen niet kunnen doorzetten. De ziekenhuizen vormen een positieve uitzondering: daar is het ziekteverzuim gedaald en er is tegelijk een daling van het aandeel personeel niet in loondienst.

Vvt-instellingen

Kijkend per deelsector, dan valt onder vvt-instellingen een stijging van de operationele marge (EBITDA) op van 9,1 (2023) naar 10,7 procent, wat resulteert in een ruime verdubbeling van het resultaat van 1,4 naar 3 procent. Alle financiële indicatoren die Finance Ideas monitort laten dan ook een verbetering zien; vvt-organisaties hebben over 2024 de mate waarin ze zijn gefinancierd met vreemd vermogen terug weten te brengen. Dat betekent ook dat er in 2024 beperkt is geïnvesteerd. Finance Ideas merkt op dat de gestegen financiële degelijkheid vvt-organisaties in staat kan stellen om de komende tijd te investeren in innovaties waarmee met name de arbeidskrapte kan worden tegemoet gekomen. Het gemiddelde verzuim in de vvt neemt in 2024 toe van 8,9 procent naar 9,4 procent. Het aandeel PNIL ligt in 2024 (8,6 procent) in lijn met 2023 (8,9 procent).

Gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg (ghz) is zelfs sprake van een bijna verdubbeling van het resultaat, van 1,2 naar 2,2 procent gemiddeld. De operationele marge stijgt van 9,3 naar 9,8 procent. Een flink stijgende solvabiliteit (van 1,53 naar 2,04) laat zien dat ook in de ghz beperkt is geïnvesteerd. Het ziekteverzuim steeg na een jaar van dalen weer naar 8,6 procent (was 8,0 procent in 2023), wat zich doorvertaalt in een stijging van het aandeel personeel niet in loondienst: van 8,2 naar 9,3 procent. Een opvallende uitkomst is de daling van de gemiddelde patiënttevredenheid in de gehandicaptenzorg naar 7,5. Deze lag de afgelopen jaren juist stabiel rond de 8,0.

Ggz

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) stijgt het gemiddelde resultaat van 1,1 naar 1,8 procent. Deze toename wordt gedreven door een betere operationele marge: de gemiddelde EBITDA-marge stijgt van 7,8 naar 8,3 procent van de omzet. Het resulteert ook in de ggz in verbeterde financiële ratio’s. Op operationeel vlak is het ziekteverzuim nagenoeg gelijk gebleven (lichte toename van 7,3 procent naar 7,4 procent). Het aandeel personeel niet in loondienst is gestegen van 7,8 procent naar 8,4 procent. Minder positief is de daling van de gemiddelde patiënttevredenheid van 7,3 naar 6,5. “Een mogelijk gevolg van de blijvende druk op de arbeidsmarkt”, aldus Finance Ideas.

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen tot slot zijn de enige zorgsector waarvoor de operationele marge in 2024 daalt, 8,5 naar 8,1 procent. Omdat het resultaat desalniettemin stijgt van 1,2 naar 1,8 procent, zijn de belangrijkste financiële ratio’s van de ziekenhuizen toch verbeterd ten opzichte van 2023. Dit is mogelijk een indicatie dat ook onder ziekenhuizen het investeringsniveau iets is afgenomen. Een andere verklaring voor de dalende EBITDA-marge kan zijn dat steeds meer ziekenhuizen ict-kosten in de exploitatie opnemen in plaats van activeren. De medisch-specialistische sector is de enige deelsector waarbij zowel het ziekteverzuim (van 6,3 procent naar 6,2 procent) als het aandeel personeel niet in loondienst (van 5,5 procent naar 5,2 procent) is gedaald in 2024.

De ZorgRating-benchmark wordt jaarlijks uitgevoerd door Finance Ideas en brengt de financiële prestaties en kredietwaardigheid van ongeveer 800 zorginstellingen in kaart.