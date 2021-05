Flying Doctors loopt stage bij Ambulancewens

Veldboer werd door de general manager van de Royal Flying Doctor Service of Australia benaderd met de vraag om een vergelijkbare Ambulancewens in Australië op te zetten. ‘Kom maar hierheen’, reageerde de nuchtere Veldboer, ‘dan kun je bij ons stagelopen.’ En zo geschiedde.

Internationaal

Vanaf 24 mei gaan de Australische ambulances op pad om de laatste wens van terminale patiënten te vervullen: “Echt gaaf dat iets wat je veertien jaar geleden aan de keukentafel is verzonnen, de hele wereld overgaat”, zegt Veldboer trots. Zo is er een Ambulancewens in onder andere El Salvador, Japan en Israël. “Maar The Flying Doctors is toch wel bijzonder.”