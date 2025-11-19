FMS blij: Eerste Kamer stemt in met Wet Kwaliteitsregistraties zorg

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Kwaliteitsregistraties zorg, zo meldt de Federatie Medisch Specialisten (FMS) tevreden. Deze wet moet bijdragen aan een hogere zorgkwaliteit en minder administratieve lasten voor medisch specialisten.

De Federatie Medisch Specialisten speelde een actieve rol bij de totstandkoming van de wet en benadrukte herhaaldelijk het belang ervan in de politiek.

Commissies

Voor de invoering van de wet moest bestaande regelgeving worden aangepast. Een belangrijk onderdeel is het verbeteren van het beheer van kwaliteitsregistraties. In samenwerking met partijen uit het Integraal Zorgakkoord richtte de Federatie hiervoor een Inhoudsgovernancecommissie (IGC) en een Datagovernancecommissie (DGC) op. Deze commissies toetsen alle kwaliteitsregistraties op vier punten:

noodzaak voor leren en verbeteren van zorgkwaliteit;

beperking van administratieve lasten;

levering van keuze-informatie aan patiënt en arts;

veilig en zorgvuldig omgaan met data.

Eenvoudiger

Federatievoorzitter Karel Hulsewé over de nieuwe wet: „Het is goed nieuws dat de wet is aangenomen. Medisch specialisten moeten nu in allerlei losse bestanden en lijstjes kwaliteitsregistraties bijhouden. Met deze wet wordt dat een stuk eenvoudiger, terwijl registraties die echt bijdragen aan betere zorg behouden blijven. Zo kunnen we ons nog meer richten op de patiënt en krijgen we een landelijk beeld van de zorgkwaliteit.”