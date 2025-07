FNV: 6.200 sociaal werkers drukten ‘alarmknop’ in

“We zien een vertragingstactiek van de werkgevers waar menig voetbalteam die op winst staat in de slotfase van een wedstrijd jaloers op kan zijn”, zegt Jantien Oving, bestuurder FNV Sociaal Werk. “De cao-onderhandelingen liggen nu weer stil tot 9 september en de werknemers moeten maar afwachten. Die vlieger gaat niet op. Vandaar ook dat ze nu in actie komen.’ Een tweede actie staat voor gepland voor 4 september.

Niet vol te houden

De vakbond krijgen steeds vaker signalen dat sociaal werkers het werk niet vol kunnen houden tot hun pensioen. “Het werk is fysiek en mentaal best zwaar. We willen dat het voor iedereen haalbaar is om het werk gezond tot het pensioen te blijven doen. Daar willen we goede afspraken over maken met de werkgevers. Hiermee behouden we niet alleen de mensen maar ook hun expertise”, aldus Oving.

De vakbond zet in op een loonsverhoging van 7 procent en een minimumloon van 16 euro per uur. Ook moet de onregelmatigheidstoeslag voor nacht- en bereikbaarheidsdiensten worden verbeterd en moet de stagevergoeding omhoog naar 750 euro.

Volgens de werkgevers, verenigd in Sociaal Werk Nederland, nemen de gemeenten de indexatie van het cao-loon niet mee in het afsluiten van langdurige contracten. Onder de cao Sociaal Werk vallen 67.000 werknemers.