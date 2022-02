Leden FNV en CNV akkoord met nieuwe cao ziekenhuizen

Een meerderheid van de FNV- en CNV-leden heeft ingestemd met de nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel. Ruim 70 procent van de FNV-achterban die werkzaam is in een ziekenhuis of revalidatiecentrum is akkoord gegaan met de afspraken, bij de CNV is dat 80 procent.

De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 juli 2021 en loopt tot 31 januari 2023. De 200.000 ziekenhuismedewerkers die onder de afspraken vallen krijgen minstens 2 procent structurele loonsverhoging, met een bodem van 90 euro en een minimumloon van 13 euro per uur. Ook gaan de toeslagen voor onregelmatig werk omhoog.

Jong en oud

Voor jonge werknemers komt er meer aandacht voor de start die ze maken na hun opleiding en de verdere ontwikkeling van hun loopbaan. “Een belangrijke afspraak, omdat we zien dat jonge werknemers te snel weer uitstromen”, zegt Joost Veldt, onderhandelaar van CNV Zorg & Welzijn. Voor oudere werknemers is van belang dat ieder ziekenhuis nu een regeling voor generatiebeleid krijgt, waarmee werknemers in de laatste jaren van hun loopbaan minder kunnen gaan werken tegen gunstige voorwaarden.

Langdurige onderhandelingen

De onderhandelingen met werkgeverskoepel NVZ liepen maanden en strandden voor de kerst nog. In de tweede helft van januari werd alsnog een akkoord bereikt. De positie van de FBZ en NU’91 is nog niet duidelijk, maar FNV heeft binnen de sector wel de meeste leden.

FBZ komt eind deze week met de uitslag van de stemming onder haar leden. Het bestuur van NU’91 polst al enkele weken haar achterban en komt deze week met een statement.