FNV-Leden stemmen in met ruim 10 procent meer loon in nieuwe cao huisartsenzorg

Vanaf 1 februari 2024 kunnen medewerkers in schaal 1 t/m 9 een loonsverhoging van 5 procent verwachten, met een bodem van 175 euro per maand. Voor medewerkers in schaal 10 en hoger is er een loonsverhoging van 4 procent, eveneens met een bodem van 175 euro per maand op basis van een voltijds dienstverband.

Loonsverhoging

Bovendien is een structurele loonsverhoging van 2,5 procent gepland per 1 november 2024, gevolgd door een verdere stijging van 2,5 procent per 1 mei 2025. Over de looptijd van deze cao zal het totale loon met ruim 10 procent stijgen.