FNV: Nachtwerk voor zorgprofessionals moet erkend worden als zwaar werk

FNV Zorg & Welzijn wil dat nachtwerken in de zorg erkend wordt als zwaar werk, met alles wat daarbij hoort. De vakbond wil dat er beleid komt waardoor nachtwerk niet de norm is, maar uitzondering.

De vakbond pleit voor hogere toeslagen voor onregelmatig werk, beleid voor herstel, preventieve gezondheidschecks en roosters die niet uitputten maar ondersteunen.

“Een goed rooster is meer dan een Excel-planning. Het is een instrument voor gezondheid, autonomie en werkplezier”, aldus de vakbond.

‘Structurele waardering’

De vakbond doet deze oproep voorafgaand aan de eerste Week van de Nachtwerker van 26 tot en met 31 oktober. “Goed dat er met deze week aandacht is voor het zware werk dat zorgwerkers in de nacht verrichten”, aldus Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

“Maar nachtwerk vraagt om: structurele waardering, betere arbeidsvoorwaarden en een fundamentele herziening van hoe we omgaan met onregelmatige diensten.”