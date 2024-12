FNV: NVZ zegt onderhandelingsafspraak nieuwe cao Ziekenhuis af

FNV stelt dat vakbonden en ziekenhuis-werkgevers lijnrecht tegenover elkaar staan bij de onderhandelingen over de nieuwe cao Ziekenhuizen. Werkgevers hebben volgens de vakbond zelfs het eerstvolgende overleg gecanceld.

Tijdens de vorige onderhandelingsronde heeft vakbond FNV aangegeven dat medewerkers na een gewerkte bereikbaarheidsdienst voldoende hersteltijd krijgen. Volgens de FNV wil de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hier niet in meegaan. “Werkgevers vinden dat werknemers in hun eigen roostervrije tijd kunnen herstellen”, aldus bestuurders Elise Merlijn en Wilma Peters van FNV Zorg & Welzijn.

FNV wil ook meer afspraken in de cao over de pauzes, maar volgens de bestuurders van de FNV ‘veegt de NVZ de vloer aan met de belangen van medewerkers’.

32-urige werkweek

Op 17 januari praten de partijen verder. “Gezien de tijd die ons nog rest, zullen we de werkgevers vragen te reageren op de overige voorstellen, inclusief het loon. We gaan ook doorpraten over het terugdringen van de arbeidsduur tegen het huidige voltijds-salaris, het aanscherpen van de generatieregeling en de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken.”