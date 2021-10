Fors geld NFU voor nieuwe cao umc’s

Voor de academische ziekenhuizen is ongeveer 60 miljoen euro extra per jaar beschikbaar voor salarissen. Dat geld zal vooral gaan naar andere medewerkers dan verplegenden en verzorgenden.

Karen Kruijthof, lid van het onderhandelingsteam van de NFU en lid van de raad van bestuur bij Amsterdam UMC zegt de extra 60 miljoen euro toe aan het einde van de tweede actiedag bij de acht umc’s van dinsdag.

De NFU kan dat geld uitgeven na de extra financiering van het ministerie van VWS eerder deze maand: “Met het afgesloten cao-akkoord doen we voor de middengroepen in de directe zorg, dat is 33 procent van al onze medewerkers, eigenlijk al meer dan de bedoeling was van VWS,” aldus Kruijthof.

Belangrijke stap

De medewerkers in de functies verpleging en verzorging, klinisch ondersteunen, klinisch (mede)behandelen en analytisch in de schalen 7 tot en met 10 stonden centraal in het cao-akkoord. “Voor hen hebben we in september al een belangrijke stap gezet”, zegt Kruijthof. Ze verwijst naar de overeenkomst die de NFU sloot met alleen NU’91. Andere werknemers kregen de 3,5 procent structurele loonsverhoging niet. Daarom besloten FNV, CNV, FBZ en LAD een tweede actiedag te organiseren.

Aanvulling op cao-akkoord

De NFU houdt vast aan het cao-akkoord met NU’91: “Daaraan verandert er niets. Dat akkoord blijft. We hopen aan dat akkoord een aanvulling toe te kunnen voegen met het extra geld.” Kruijthof beseft dat met alle maatregelen nog niet de loonkloof is gerepareerd die de SER beschreef in mei van dit jaar. De adviesraad berekende dat zorgpersoneel gemiddeld 6 procent minder verdiende dan werknemers bij de overheid en 9 procent minder dan in de marktsector.

Maar de NFU zegt dat het demissionaire kabinet al een bijzondere beslissing heeft genomen om extra geld te geven aan de zorgsector (675 miljoen euro). Het duurt te lang om te wachten tot er een nieuw kabinet zit die eventueel bereid is om nog meer extra geld toe te kennen voor umc-salarissen, verwacht Kruijthof. Ze meent dat de umc’s geen geld uit hun reserves kunnen halen: “Dat is geen optie. Dan is je spaarpot zo leeg en kom je in de rode cijfers.”