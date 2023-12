Fors minder mensen sterven aan acuut hartinfarct

Het aantal mensen dat aan een acuut hartinfarct sterft, is de afgelopen decennia flink afgenomen. Volgens cardiologen zijn de behandelingen voor patiënten veel beter geworden en zijn patiënten snel in het ziekenhuis.

Terwijl in 1990 nog 17.302 mensen aan een acuut hartinfarct stierven, zijn dat er nu nog rond de 4900 per jaar. Het totale aantal doden in Nederland nam in die periode juist toe. Vooral fors minder ouderen overlijden nu aan hartinfarcten. Dat meldt het AD.

Snel in het ziekenhuis

De zorg voor hartpatiënten is sterk verbeterd, stellen cardiologen. Doordat patiënten snel in een ziekenhuis zijn, krijgen ze ook snel de juiste zorg. “Wij doen het beter dan grotere landen, waar de afstand tot het ziekenhuis groter is”, stelt Rudolf de Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.