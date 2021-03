Forse daling tbc-patiënten door lockdown en minder asielzoekers

Het aantal mensen met tuberculose (tbc) in Nederland is vorig jaar met 17 procent gedaald, de grootste afname in vijftig jaar. Volgens het RIVM ging het om 623 tbc-gevallen vergeleken met 754 in 2019.

Vooral tijdens de lockdowns waren er minder tuberculosepatiënten in vergelijking met dezelfde maanden in de jaren ervoor. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn er minder besmettingen als gevolg van de coronamaatregelen, zoals het houden van afstand. “Hierdoor kan de tbc-bacterie zich ook minder makkelijk verspreiden”, aldus het gezondheidsinstituut.

Een andere verklaring is een afname van het aantal immigranten en asielzoekers. Bij binnenkomst in Nederland worden nieuwkomers uit landen waar tbc veel voorkomt verplicht getest op tuberculose. Het aantal vastgestelde tbc-patiënten bij deze groep daalde van 49 in 2019 naar 21 in 2020.

Ernstigere klachten

Volgens het RIVM kan ook een vertraging in het stellen van diagnoses een verklaring zijn. “Bijvoorbeeld doordat mensen minder naar de dokter gingen en doordat er minder zorgaanbod was. De kans is dan groot dat deze mensen zich later alsnog zullen melden, mogelijk met ernstigere klachten.”

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als het in de longen zit. Van de tbc-patiënten in 2020 hadden er 342 tbc in de longen en 279 buiten de longen. De besmettelijkste vorm (open tuberculose) kwam afgelopen jaar bij een kwart van de patiënten voor.

Bijna driekwart van de tbc-patiënten in Nederland kwam uit landen waar tuberculose veel voorkomt. Vorig jaar waren de meeste van deze tbc-patiënten geboren in Eritrea (74), gevolgd door Marokko (61) en India (42). (ANP)