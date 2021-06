Forse inbreng op HIMSS-evenement onderstreept digitale reputatie Nederland

Nederland is flink vertegenwoordigd op het virtuele evenement HIMSS21 & Health 2.0 European Health Conference, dat komende week plaatsvindt. Opmerkelijk veel Nederlandse sprekers delen hun ervaring en visie op met name de digitalisering van de zorg.

De Nederlandse inbreng is opvallend groot. Zo delen in de sessie ‘Good morning from The Netherlands’ delen sprekers best practices uit ons land, met name op het gebied van datagebruik en -verkeer. Aan het woord komen onder meer Constantijn van Oranje (Techleap), Aarnould Overkamp (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen), Xander Verbeek (IKNL), Paul Hillman (Maastricht UMC+), Marieke de Sain (Máxima Oncologisch Centrum), Bart Pinxteren, (Huisartsen Oog in AI) en Egge van der Poel (datawetenschapper).

Ook het ministerie van VWS is prominent aanwezig, met bijdrages van Herko Coomans, Ulco de Boer en Jan Eric Slot. Van de leveranciers pakt Philips het podium, in de persoon van chief innovation and strategy officer Shez Partovi. Deborah Maufi vertegenwoordigt een kleinere speler, de start-up Babyboom. Franka Cadée (International Confederation of Midwives, ICM) verzorgt een keynote speech waarin ze ingaat het menselijk contact tussen zorgprofessional en patiënt. Tot slot van de Nederlandse inbreng spreekt Ronald Petru (Radboud UMC) over veiligheid en privacy in relatie tot de digitale transformatie.

Ons land geniet een behoorlijke reputatie op het gebied van digitale zorg, zo bleek al eerder uit een enquête van HIMMS. Samen met Finland en Estland wordt Nederland gezien als voorloper met e-health.

In totaal komen 120 sprekers uit verschillende landen aan het woord op HIMSS21 & Health 2.0 European, dat komende week gehouden wordt van 7 tot 9 juni.