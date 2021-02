Forse stijging coronabesmettingen in Frankrijk

Frankrijk meldt een forse stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Met 31.518 gevallen in een etmaal is het land weer terug bij de stand van midden november, ondanks alle coronamaatregelen.

Volgens de Franse autoriteiten is de situatie zodanig verslechterd dat in bepaalde gebieden extra maatregelen nodig zijn. De regio Duinkerken, in het noorden, moet de komende weekenden op slot. Eerder deze week was een vergelijkbare lockdown al aangekondigd voor Nice en omstreken.

Brandhaarden

De minister van Volksgezondheid, Veran, was naar Duinkerken gegaan om de situatie te beoordelen. Het is een van de brandhaarden van de besmettelijkere Britse variant. Het gebied krijgt meer vaccins. De autoriteiten sluiten niet uit dat ook elders extra beperkingen nodig zijn. Premier Castex geeft donderdag een persconferentie. (ANP/RTR/AFP)