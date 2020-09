Forse uitbreiding OK-opleidingsplaatsen in Noord-Nederland

Door een vernieuwde opleiding kunnen vanaf 2021 in Groningen, Friesland en Drenthe een derde meer anesthesiemedewerkers en operatieassistenten worden opgeleid. In de opleiding kunnen maximaal honderd mensen per jaar instromen, nu is dat maximaal zeventig.

Hierdoor kunnen de ziekenhuizen inspelen op de personeelstekorten in de operatiekamers. Er ontstaat ruimte door een andere organisatie van de opleiding. De praktijkgerichtheid blijft, maar de onderwijsvorm wordt flexibeler, met onder andere meer mogelijkheden tot simulatietraining. De studenten krijgen meer regie op hun eigen leerproces, doordat het programma minder vast staat. Zo kan de opleiding beter inspringen op de verschillen in instroom: sommige studenten komen direct van de middelbare school, anderen doen de opleiding naast hun werk. Hiermee wordt de uitval – voorheen bijna dertig procent – verminderd. Verschillen in ervaring tellen zwaarder mee voor de studenten, waardoor het straks ook mogelijk is om de opleiding in twee in plaats van drie jaar af te ronden.

De opleiding wordt verzorgd door ‘Zorg voor het Noorden’, een samenwerkingsverband op het gebied van opleiding en werving en selectie tussen negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten, zo schrijft ziekenhuis Nij Smellighe op haar website. Van het landelijk College Zorg Opleiding (CZO) kreeg Zorg voor het Noorden de ruimte om de opleiding voor anesthesiemedewerkers en operatieassistenten te innoveren. De opleiding is vormgegeven samen met het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden van het UMCG.