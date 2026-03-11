Forse winstgroei verzekeraar Achmea

Achmea, het moederbedrijf van onder andere Zilveren Kruis, heeft een netto winst behaald van 1,2 miljard euro.

Dat maakte Achmea bekend bij de presentatie van de jaarcijfers over 2025. Het bedrijfsresultaat, dus de winst voor belastingen en exclusief eenmalige en financiële baten, bedroeg 938 miljoen euro, dat is een groei van 7 procent ten opzichte van 2024. De winstgroei kwam voornamelijk voort uit de tak schade- en inkomensverzekeringen.

Het operationeel resultaat uit de groep zorg bedroeg 249 miljoen euro, 2 procent meer dan in 2024. Naast Zilveren Kruis, vallen ook de merken FBTO, De Friesland en Interpolis onder het concern. In totaal betaalde de verzekeraar een half miljard zorgdeclaraties uit. Volgens Achmea is 98 procent van de premiegelden van de basisverzekering uitgegeven aan zorg.

Achmea is voor twee derde in handen van de Vereniging Achmea, de overige aandelen zijn in handen van de Rabobank.