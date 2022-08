Franciscus Gasthuis & Vlietland benoemt nieuw bestuurslid

Peter-Willem van Lindenberg is benoemd tot lid raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland. Per 1 oktober gaat hij zich als chief financial officer (CFO) onder meer bezig houden met ver- en nieuwbouwplannen van het ziekenhuis.

Van Lindenberg komt over van Bisnez, een bedrijf dat organisaties bijstaat in verandertrajecten, waar hij de afgelopen jaren algemeen directeur was. Hij neemt de functie als CFO bij Franciscus Gasthuis & Vlietland over van de Huub Wieleman, die half oktober met pensioen gaat.

Ambitieuze plannen

Samen met bestuursvoorzitter Marjolein Tasche en Niels Honig gaat Van Lindenberg zich als bestuurder inzetten voor de beste zorg dicht bij huis in de regio Rijnmond, het verder ontwikkelen van het topklinische ziekenhuis en de ver- en nieuwbouwplannen. ‘Door zijn ervaring is hij goed in staat om bij te dragen aan de ambitieuze ontwikkelplannen van Franciscus’, laat Harro Knijff, voorzitter raad van toezicht, optekenen over de benoeming.