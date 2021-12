Franciscus Gasthuis & Vlietland wil nieuw ziekenhuis bouwen

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland wil een nieuw ziekenhuisgebouw realiseren op het terrein Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Het is de bedoeling dat hier in 2024 een Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost, een Operatiecomplex en een Vrouw & Kind Centrum worden gehuisvest. Naast de nieuwbouw wordt er ook gewerkt aan vernieuwing van de bestaande locaties.

Onder de renovatieplannen op de huidige locaties vallen onder andere de vernieuwing van de centrale hal, de verhuizing van het prostaatcentrum in Franciscus Gasthuis en de geïntegreerde spoedpost in Franciscus Vlietland.

Knoop doorgehakt

Op dit moment ligt er een voorgenomen besluit en worden adviesorganen geraadpleegd over de plannen. De verwachting is dat er begin 2022 een definitief besluit is genomen. “Met de nieuwbouw en vernieuwing van bestaande locaties geven we invulling aan onze missie ‘Zorg van Generaties’: we houden onze zorg beschikbaar en toegankelijk voor de huidige en toekomstige inwoners van de regio”, aldus het ziekenhuis.

Bij de ontwikkeling van de plannen worden ketenpartners via project- en werkgroepen betrokken. Begin 2022 verwacht het Franciscus Gasthuis & Vlieland meer informatie bekend te maken over de plannen en realisatie van de nieuwbouw.