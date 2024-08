Franciscus introduceert app voor kinderen die naar het ziekenhuis moeten

Kinderen die naar het Franciscus Gasthuis & Vlietland moeten, kunnen gebruik maken van de nieuwe app Hospital Hero. Die is ontwikkeld voor kinderen en hun ouders om het ziekenhuisbezoek minder spannend te maken.

De app is gemaakt voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar oud die een bezoek brengen aan de kinderafdeling, kinderdagbehandeling of kinderpoli’s van Franciscus. Door de kinderen op een speelse manier voor te bereiden op het ziekenhuisbezoek, wil het ziekenhuis de spanning wegnemen.

Dierenvriend

De kinderen kunnen in de app een eigen dierenvriend kiezen, die ze een virtuele rondleiding door het ziekenhuis geeft. Ook kunnen kinderen in de wachtruimte op zoek naar verstopte dieren en daar de QR-code van scannen, zodat er ook tijdens het wachten afleiding is.

De Hospital Hero app is gratis te downloaden en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Schiedam Vlaardingen.