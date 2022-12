Frankelandgroep krijgt nieuw bestuur

Ben de Koning treedt per 1 januari 2023 terug als bestuurder van de Frankelandgroep. De zorgorganisatie uit Schiedam stapt dan over op een tweehoofdig bestuur. De raad van bestuur zal bestaan uit Pepita Breugem (voorzitter) en Roel van Tongeren (vicevoorzitter).

Naast de twee bestuurders voorziet de nieuwe structuur in nog twee directeuren. Els Nauta is op 1 oktober aangetreden als directeur zorg Frankeland, Jacobs Gasthuis en Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep. Natalie Harkes start op 1 januari 2023 als directeur beheer.

Frankelandgroep

De Frankelandgroep bestaat uit vijf verpleeg- en verzorgingshuizen in Schiedam en Vlaardingen: Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland.

Bestuurder Roel van Tongeren combineert zijn bestuurstaken met de rol van directeur zorg van de locaties Schiewaegh, Harg-Spaland en Vaartland.

Ben de Koning

Ben de Koning werkt sinds 1986 bij Frankeland. Hij kwam binnen als manager algemene zaken. In 1990 werd hij bestuurder-directeur en in 2016 bestuurder. De Koning blijft in 2023 als adviseur van het nieuwe bestuur en directieteam verbonden aan de Frankelandgroep.