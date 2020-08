Frankrijk verscherpt maatregelen

Interessant voor u

Quarantaine voortaan verplicht na bron- en contactonderzoek

Als na onderzoek van de GGD blijkt dat iemand in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, moet diegene voortaan verplicht in quarantaine. Dat schrijft coronaminister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Tot dusver gold er alleen een dringend advies.