Franse zorgapp Doctolib wil uitbreiden naar Nederland

Het Franse zorgtechbedrijf Doctolib wil op Europese schaal groeien en denkt daarbij ook aan uitrol in Nederland.

Ceo Stanislas Noix-Chateau laat zich interviewen in het Financieele Dagblad. Doctolib is een van de grootste apps in de Europese gezondheidszorg en speelde een belangrijke rol in Frankrijk tijdens de Covid-pandemie.

Digitale aanwezigheid

Twee jaar geleden nam Doctolib de Nederlandse app Siilo over – een berichtensysteem voor huisartsen met ingebouwd een landelijk systeem (Prisma) waarin artsen ziektebeelden omschrijven en collega’s kunnen reageren met diagnosesuggesties. Doctolib heeft daarmee al een digitale aanwezigheid in Nederland bij veel huisartsen in ons land.

Om de stap naar Nederland definitief te kunnen maken, zoekt Doctolib naar partners en digitale ontwikkelaars in ons land. Het bedrijf, dat tot nu toe zo’n 850 miljoen euro aan groeikapitaal wist te verwerven, is sinds kort winstgevend en wordt ingeschat op een marktwaarde van een kleine 6 miljard euro.