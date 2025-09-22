Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Franse zorgapp Doctolib wil uitbreiden naar Nederland

,

Het Franse zorgtechbedrijf Doctolib wil op Europese schaal groeien en denkt daarbij ook aan uitrol in Nederland.

Ceo Stanislas Noix-Chateau laat zich interviewen in het Financieele Dagblad. Doctolib is een van de grootste apps in de Europese gezondheidszorg en speelde een belangrijke rol in Frankrijk tijdens de Covid-pandemie.

Digitale aanwezigheid

Twee jaar geleden nam Doctolib de Nederlandse app Siilo over – een berichtensysteem voor huisartsen met ingebouwd een landelijk systeem (Prisma) waarin artsen ziektebeelden omschrijven en collega’s kunnen reageren met diagnosesuggesties. Doctolib heeft daarmee al een digitale aanwezigheid in Nederland bij veel huisartsen in ons land.

Om de stap naar Nederland definitief te kunnen maken, zoekt Doctolib naar partners en digitale ontwikkelaars in ons land. Het bedrijf, dat tot nu toe zo’n 850 miljoen euro aan groeikapitaal wist te verwerven, is sinds kort winstgevend en wordt ingeschat op een marktwaarde van een kleine 6 miljard euro.

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

22 sep 2025 Proef thuismonitoring hoge bloeddruk van start in regio Westland Schieland Delfland
22 sep 2025 ETZ bouwt als eerste interventiecentrum binnen één OK-omgeving
22 sep 2025 Veilig Thuis wil drempel voor contact verlagen met AI-tool
22 sep 2025 Deel jongeren overweegt stamceldonatie bij ontvangst brief
22 sep 2025 Drones pendelen tussen ziekenhuislocaties met bloed en medicijnen

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties