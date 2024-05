Fraude LUMC: frustratie en woede bij promovendi en onderzoek FIOD

Ze zijn boos, gedesillusioneerd en gefrustreerd; voormalige buitenlandse promovendi die via het Haagse bedrijf Percuros bij het LUMC en andere universiteiten dachten hun wetenschappelijke carrière een boost te geven. Door fraude liep het anders. Dat melden Omroep West en Follow the Money.

Tussen 2013 en 2022 haalde Percuros-topman Alan Chan meer dan 42 miljoen euro aan Europese financiering binnen voor internationale onderzoeksprojecten van het LUMC. Met dat geld plaatste Percuros onderzoekers bij andere ziekenhuizen of universiteiten, vaak in het buitenland. Veel van deze detacheringen vanuit het LUMC bleken alleen op papier te bestaan. Toen deze gang van zaken naar buiten kwam, leidde dat tot het terugtreden van de vicevoorzitter van het LUMC, Pancras Hogendoorn.

FIOD-onderzoek

Het LUMC is door de Europese subsidieverstrekker gestraft en uit zeven internationale onderzoeksprojecten gezet. Percuros zelf staat overal op de zwarte lijst. In een Italiaans rapport wordt oprichter Alan Chan beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie. In Nederland doet de FIOD in opdracht van het Europees Openbaar Ministerie onderzoek.

De voormalige promovendi die Omroep West en Follow the Money spreken, zitten wetenschappelijk in zak en as. Hun projecten zijn gestopt, hun onderzoeken blijven onvoltooid en ze hebben grote moeite om weer een baan te vinden. Bovendien zeggen nog duizenden euro’s te krijgen van het Haagse subsidiebedrijf Percuros. (ANP / Omroep West / Follow the Money)