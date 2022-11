Frida van den Maagdenberg verruilt Amsterdam Umc voor LUMC

Van den Maagdenberg komt van het Amsterdam Umc en is voor twee jaar benoemd bij het LUMC. “Ze ziet ernaar uit om de laatste twee jaar van haar loopbaan aan het LUMC te wijden”, laat de organisatie weten.

Douwe Biesma, voorzitter van de raad van bestuur, is blij dat er met Frida van den Maagdenberg een ervaren en competente bestuurder toetreedt, met ervaring op veel gebieden. Niet alleen in de zorg, maar ook in het onderzoek en onderwijs. Biesma: “Frida brengt een scala aan ervaring met zich mee. Een mooie aanvulling op ons team van de raad van bestuur. We kijken ernaar uit om met haar samen te werken.”