Frido Kraanen verruilt vvt voor ziekenhuis

Voordat Kraanen directeur Zorg en Duurzaamheid bij PGGM werd, werkte zo’n vijftien jaar bij de rijksoverheid. Sinds 2019 is hij bestuurder bij vvt-organisatie Omring. Sectorbreed maakt Kraanen zich hard voor een duurzame zorgsector.

Gelre Ziekenhuizen

Na vijf jaar neemt de Omring-bestuurder afscheid en gaat hij bij Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen aan de slag. “De inhoudelijke uitdaging bij deze mooie ziekenhuisorganisatie is ongelofelijk interessant en past mij goed”, reageert Kraanen op zijn afscheid. Hij meldt dat zijn vertrek één van de moeilijkste besluiten is geweest in zijn loopbaan.

“Met Frido hebben we als Omringers doorgepakt naar een gezonde toekomst en meer verbinding in de regio! Zijn unieke stijl en dadendrang koesteren wij”, reageert bestuursvoorzitter Jolanda Buwalda. Kraanen begint op 1 juli bij Gelre Ziekenhuizen.