Friese ouderenzorg zet gezamenlijk in op zorgtechnologie

Onder de noemer ‘Anders werken in de zorg Fryslân’ slaan acht Friese organisaties voor verpleeghuiszorg de handen ineen. Ze samen inzetten op technologie om de kwaliteit van de zorg vast te houden of te verbeteren.

Een groeiend aantal kwetsbare ouderen en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Ook in Friesland zorgt dit ervoor dat de zorg onder druk staat. In hoog tempo nieuwe technologie benutten kan daar antwoord op geven, denken de acht samenwerkende organisaties. Het gaat om: Noorderbreedte, ZuidOostZorg, Zorggroep Alliade, Kwadrantgroep, Patyna, Mienskipssintrum Leppehiem, Valuas Zorggroep en Zorggroep Sint Maarten.

Leren en investeren

“We willen maximaal van elkaars ervaringen leren, doelmatig investeren en de kwaliteit van zorg verbeteren”, zegt Noorderbreedte-bestuurder en initiatiefneemster Saskia van Opijnen in een persbericht. “We hoeven bij de inzet en ontwikkeling van nieuwe zorgtechnologie het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden, want we maken gebruik van ervaringen die zijn opgedaan in West-Brabant.”

Ontwikkelgeld

Daarmee verwijst ze naar een programma dat zorgorganisatie tanteLouise uit Bergen op Zoom vorig jaar startte. Daar zet een aantal organisaties gezamenlijk ontwikkelgeld in om zorgtechnologie in te zetten.

Succesvolle toepassingen

De Friese zorgaanbieders zetten in eerste instantie in op toepassingen die in West-Brabant succesvol zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een signaleringssysteem voor planbare continentiezorg, smart glasses voor inzet van deskundigheid op afstand en een heupairbag om heupfracturen te voorkomen.