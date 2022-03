Friese ziekenhuizen besparen geld door samenwerking met Mediq

“Door de supply chain beter te organiseren, is veel geld te besparen en kan ook de kwaliteit van zorg worden verbeterd”, stelt Dennis Mostert, manager inkoop van IFZ. “Mediq kan hierin veel voor ons betekenen. Ze leveren een breed assortiment zorgproducten en -oplossingen en zijn sterk in logistiek maatwerk. Bijkomend voordeel is hetgeen Mediq kan betekenen voor ziekenhuisverplaatste zorg: de medische hulpmiddelen die in het ziekenhuis bij de patiënt zijn gebruikt, kunnen ook in de thuissituatie worden ingezet. Dat draagt bij aan een goed herstel.”

Bij de IFZ zijn Antonius, Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe en Tjongerschans aangesloten. Verder zijn zeventien regionale zorginstellingen onderdeel van de inkoopsamenwerking. De inkoopclub koopt onder meer verbruiksgoederen, diensten en investeringen in voor de Friese zorg.