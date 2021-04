Friesland gooit beleid jeugdzorg radicaal om: dit zijn de plannen

De Friese gemeenten willen een grote kwaliteitsslag maken in de jeugdzorg. Ze stellen vanaf volgend jaar veel strengere eisen aan zorg en aanbieders. De wachtlijsten moeten worden weggewerkt. In ruil daarvoor betalen de gemeenten zorgaanbieders standaard 100 procent van de Wmo-tarieven en bieden contracten aan van twee keer vier jaar.

Dat heeft wethouder Hilde Tjeerdema (Jeugd en Onderwijs) van Leeuwarden en coördinator jeugdhulp van de Friese gemeenten dinsdag laten weten. Doelen bij de inkoop vanaf 2022 zijn: minder kinderen in de gespecialiseerde jeugdhulp, beter passende hulp, meer oplossingen in de eerste lijn en minder uithuisplaatsingen. Tjeerdema wil uitdrukkelijk de wachtlijsten wegwerken en een kostenreductie.

Veel knelpunten

Aanleiding voor de nieuwe aanpak is een evaluatie van het inkoop- en bekostigingssysteem in Friesland. Daaruit bleek dat de bekostiging heeft geleid tot “veel knelpunten en een grote administratieve last”, staat in de dinsdag gepubliceerde Inkoopstrategie Jeugdhulp 2022: “De druk op de jeugdhulpbudgetten heeft er mede toe geleid dat het jeugdhulpstelsel vooral geldgestuurd werkt in plaats van inhoudgestuurd. De boventoon wordt gevoerd door controle in plaats van vertrouwen.”

Juiste hulp

“Jeugdigen krijgen soms niet (direct) de juiste hulp doordat de kwaliteit die nodig is niet geboden kan worden”, stelt de auteur. De focus op kwantiteit heeft de afgelopen jaren geleid tot veel gecontracteerde aanbieders. “Er werden beperkte kwaliteitseisen gesteld bij toetreding. De eisen hadden vooral betrekking op organisatie en minder op de kwaliteit van de zorg.” Dat bleek ook uit gesprekken met ouders en jeugdigen: “Die knelpunten maken het nodig om het huidige beleid ten aanzien van kwaliteit aan te passen.”

De Friese gemeenten willen dat de jeugdzorgaanbieders vanaf volgend jaar hun prestaties meten en aantonen, aan de hand van kpi’s, kengetallen en monitorgegevens. Een nieuwe eis is een ‘kwaliteitsverslag’, waarin één keer per jaar verantwoording moet worden afgelegd over de kwaliteit. Als aanbieders ondermaats presteren, kunnen gemeenten hun sancties opleggen, zoals een boete. In een later stadium kan dat leiden tot ontbinding van het contract.

Probleem onderaannemersschap

Het hoofd- en onderaannemerschap leidt tot uitvoeringsproblemen, meldt het document Inkoopstrategie. “Dit lijkt zich in versterkte mate voor te doen als de jeugdige enige tijd in de zorg zit en aanvullende hulp van een andere jeugdhulpaanbieder nodig heeft.” Daardoor worden de verantwoordelijkheden van de hoofdaannemer onduidelijker en worden elkaar onderling soms “forse” prijzen berekend. Ander nadeel is een “gebrek aan inzicht in de kwaliteit” van de zorg die dan wordt gegeven. Dus komen er “strikte kwaliteitseisen bij aanvang”.

Zo thuis mogelijk

Bij uithuisplaatsing voor jeugdhulp en -bescherming is teveel onduidelijk, vinden de Friese gemeenten: er is geen onderscheid tussen kortdurende behandeltrajecten (met verblijf) en langdurig verblijf, de kwaliteit is “onvoldoende geborgd” en niet altijd gericht op ‘zo thuis mogelijk’ wonen. Dat laatste is een grote wens van de gemeenten: ‘zo thuis mogelijk wonen’ is beter voor een kind en verlaagt de zorgkosten, stellen ze. Friesland wil ook af van de per definitie gekoppelde specialistische jeugdhulp met verblijf.

Daarom wil de provincie een jeugdige die niet thuis kan wonen in een andere gezinsvorm laten opgroeien: “De nadruk ligt op zo thuis mogelijk en daar waar dat niet kan op kleinschaligheid. We nemen afscheid van jeugdhulpaanbieders/locaties die zich hier niet aan (kunnen) conformeren. Daartoe gaan we het zorglandschap ‘opnieuw’ inrichten: we gaan sturen op de gewenste vormen, capaciteit en kwaliteit. We gaan de lat hoog leggen qua geschiktheid.”