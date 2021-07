Friesland pakt chronische nierschade integraal aan

Dat meldt Certe, een van de samenwerkingspartners, op haar website. Naast Certe zijn huisartsen, nefrologen uit MCL en Nij Smellinghe, apothekers, Medworq, Nierstichting, Zorgbelang Fryslân, Zilveren Kruis, De Friesland en Stichting De Friesland bij het gezondheidsprogramma betrokken. Het initiatief kwam van een nefroloog uit het MCL en het bedrijf Medworq. Financiering komt onder andere van de Nierstichting, ZonMW en Stichting De Friesland. Er doen nu twaalf huisartsenpraktijken mee, met een populatie van 45 duizend patiënten. Het is de bedoeling dit uit te rollen naar alle Friese huisartsen.

Kennis delen

Ongeveer twaalf procent van de Nederlandse bevolking heeft in enige mate last van CNS, en maar veertig procent weet dat ze nierschade hebben. In het project Gezonde Nieren worden data uit huisartseninformatiesystemen gebruikt om CNS eerder op te sporen en patiënten optimale zorg aan te bieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het delen van kennis. In de Friese pilot leggen nefrologen interventiebezoeken in de huisartsenpraktijken af. POH’s en huisartsen reageren enthousiast. Daarnaast wordt gewerkt aan betere communicatie en uitwisseling van informatie. Apothekers hebben in hun systemen nu de mogelijkheid om nierfuncties binnen te krijgen, bijvoorbeeld, en huisartsen hebben in hun HIS nu een speciale IT-tool waardoor ze een overzicht van de risicofactoren en behandeldoelen per patiënt kunnen zien.