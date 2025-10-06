Frisius MC verduurzaamt haar parkeerterrein

Met de recente installatie van 720 zonnepanelen wekt Frisius MC genoeg stroom op voor de 24 laadpunten op haar parkeerterrein. “Met dit project laten we zien dat duurzaamheid geen plan op papier is, maar iets wat we echt dóén”, aldus Marco Idzenga, hoofd gebouw en techniek.

Met de nieuwe zonnecarport en een nieuw trafostation – dat de verdere groei van duurzame energie en elektrisch vervoer moet mogelijk maken – wil Frisius MC een volgende stap zetten naar een groene en toekomstbestendige zorgomgeving. Dat meldt Groot Heerenveen.

Zorgprocessen

De zonnecarport levert circa 400 kWp aan stroom, voldoende om de laadpalen direct te voeden. Naast groene stroom biedt de nieuwe caport ook beschutting tegen zon en regen. “We bouwen aan een ziekenhuis dat klaar is voor morgen”, aldus Idzenga, hoofd gebouw en techniek bij locatie Heerenveen. Naast energiezuinige gebouwen en duurzame mobiliteit blijft Frisius MC de komende jaren investeren in vergroening van zorgprocessen.