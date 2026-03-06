Frisius MC zet in op volledige digitale toegankelijkheid

​Frisius MC zegt te streven naar een website die voor elke patiënt en bezoeker volledig toegankelijk is en heeft nieuwe aanpassingen gedaan om dit voor elkaar te krijgen.

Concrete verbeteringen zijn het gebruik van hoog contrast, ondertiteling bij video’s en alternatieve teksten voor schermlezers bij afbeeldingen en complexe grafieken.

Alternatieven

Een blijvend aandachtspunt zijn pdf-documenten, die vanwege wettelijke regels of externe bronnen nog niet altijd aan de normen voldoen. Het ziekenhuis stelt waar mogelijk naar toegankelijke alternatieven te zoeken om de informatievoorziening voor iedereen te waarborgen.

Na de recente fusie is de website vernieuwd, waarbij gebruiksvriendelijkheid centraal stond. In februari 2026 is het platform uitgebreid getoetst door experts. Hoewel de site inmiddels bijna aan alle eisen voldoet, blijft het ziekenhuis optimaliseren voor mensen met een visuele of auditieve beperking.

Uit eerder onderzoek van Cardan bleek dat geen enkele ziekenhuiswebsite in Nederland volledig aan de landelijke toegankelijkheidsrichtlijnen voldoet.