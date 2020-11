Fundis versterkt verpleeghuistak met fusie

Als zelfstandig verpleeghuis met 85 bewoners is De Zevenster al langere tijd op zoek naar een partner. “We ervaren de afgelopen jaren dat het steeds moeilijker wordt om als kleine partij te werken binnen alle kaders die gelden voor verpleeghuiszorg”, zegt interim bestuurder Camiel Hoek. “Ook hebben we al jaren een wens en noodzaak tot nieuwbouw wat als kleine partij moeilijker te realiseren valt. De fusie met WelThuis geeft kansen om nieuwe woon-zorgconcepten te realiseren en verder vorm te gaan geven aan de plannen voor nieuwbouw.”

Mooie stap

WelThuis is de door de geografische nabijheid een logische fusiepartner. “De Zevenster is een intramurale locatie in een omgeving waar Vierstroom Zorg Thuis, ook een onderdeel van Fundis, in de wijkverpleging aanwezig is”, legt directeur Miranda Schouten van WelThuis uit. “De fusie is daardoor voor de inwoners van de regio Zevenhuizen een mooie stap omdat daarmee de zorgverlening zo wordt verstrekt. Daarbij komt dat de kernwaarden van beide organisaties goed aansluiten bij: kleinschalige zorgverlening, goede verankering in de lokale gemeenschap, korte lijnen tussen management en zorgverleners en goede lokale medezeggenschap van cliënten.”

Definitief besluit

Met het oog op de komende fusie hebben de betrokken partijen op 10 november een intentieverklaring ondertekend. De bestuurlijke fusie zal ter advisering aan beide Ondernemingsraden en Cliëntenraden worden voorgelegd. Samen met de medezeggenschap zal verder worden gekeken naar de meest passende wijze van integratie binnen de wijze van werken van De Stichting De Zevenster en WelThuis. Daarnaast zal de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nog een oordeel uitspreken. In het eerste kwartaal 2021 verwachten partijen een definitief besluit te nemen.